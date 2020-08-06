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В Ивановской области произошел взрыв паров в цистерне в депо, пострадали два человека

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Ивановской области произошел взрыв паров в цистерне в депо, пострадали два человека
Цистерна. Фото: pixabay.com

В Ивановской области произошел взрыв паров в цистерне из-под нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

О взрыве стало известно 6 августа в 09:10 мск, инцидент случился по адресу: городской округ Иваново, ул. Короткова, д. 57.

Уточняется, что в результате трагедии пострадали два человека, одного достали с ожогами, второй еще в цистерне, его извлекают.

По данным, вспыхнули пары нефтепродуктов, есть небольшое разрушение кровли.

Ранее сообщалось: двое взрослых и ребенок скончались в лобовом столкновении легковых автомобилей в Тамбовской области.

ЕЧ
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