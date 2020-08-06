Двое взрослых и ребенок скончались в лобовом столкновении легковых автомобилей в Тамбовской области

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6 августа 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Тамбовской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился ночью 6 августа в 02:45 на 528 км автодороги Р22 «Каспий» в Сампурском районе области. В результате аварии погибли три человека и два получили ранения.

Известно, что скончались женщина 1971 года рождения, мужчина 1992 года рождения и мальчик четырех лет. Травмы получили водитель и пассажирка, по предварительным данным, 1971 года рождения.

После ДТП сотрудники полиции осуществляли регулирование движение на данном участке. В ближайшее время по факту ДТП будет возбуждено уголовное дело по ст. 264 – «Нарушение правил дорожного движения».

Ранее сообщалось: в Омске произошло столкновение такси с легковым автомобилем.