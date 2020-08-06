В Омске произошло столкновение такси с легковым автомобилем

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6 августа 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Такси. Фото: pixabay.com

В Омске произошло ДТП, столкнулись такси и легковой автомобиль.

Уточняется: водитель такси допустил столкновение с машиной. В результате инцидента, он и его пассажир скончались на месте происшествия. Также еще одна пассажирка такси умерла позже, в медицинском учреждении.

Авария произошла 5 августа около 23:00 по московскому времени. Причины трагедии устанавливаются.

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