В Омске произошло столкновение такси с легковым автомобилем
6 августа 2020, 09:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Омске произошло ДТП, столкнулись такси и легковой автомобиль.
Уточняется: водитель такси допустил столкновение с машиной. В результате инцидента, он и его пассажир скончались на месте происшествия. Также еще одна пассажирка такси умерла позже, в медицинском учреждении.
Авария произошла 5 августа около 23:00 по московскому времени. Причины трагедии устанавливаются.
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