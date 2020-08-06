В Бейрут вылетел четвертый самолет МЧС

Четвертый самолет МЧС России вылетел в столицу Ливана. На борту размещен аэромобильный госпиталь, а также команда специалистов, призванных помочь пострадавшим после трагедии, случившейся в Бейруте 4 августа.
Ранее в МЧС сообщили, что в ливанскую столицу будут отправлены пять самолетов со спасателями, врачами и оборудованием для оказания необходимой помощи. «Шестого августа в 07.38 самолет Ил-76 МЧС России, вернувшийся ночью из Ливана, повторно вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим», - сказано в сообщении ведомства.
Ранее в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Известно более чем о 100 погибших, ранения получили несколько тысяч человек.
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