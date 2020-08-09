Не менее 1 тысячи тонн нефтепродуктов вытекло в океан из японского судна возле Маврикия
9 августа 2020, 10:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Индийский океан возле острова Маврикий вытекла по меньшей мере 1 тысяча тонн нефтепродуктов из пробоины, которая образовалась в японском грузовом судне, севшем на мель неподалеку от берега.
Соответствующую информацию предоставил заместитель главы компании Mitsui O.S.K. Lines Акихико Оно, управляющей судном. Он принес извинения за случившееся и пообещал, что организация будет заниматься решением проблемы до самого конца.
Ранее сообщалось, что правительство Маврикия ввело режим чрезвычайной экологической ситуации в связи с масштабным разливом нефтепродуктов. Власти страны обратились к ООН с просьбой об оказании срочной помощи в ликвидации последствий бедствия.
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