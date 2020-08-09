Не менее 1 тысячи тонн нефтепродуктов вытекло в океан из японского судна возле Маврикия

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9 августа 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Индийский океан, pixabay.com

В Индийский океан возле острова Маврикий вытекла по меньшей мере 1 тысяча тонн нефтепродуктов из пробоины, которая образовалась в японском грузовом судне, севшем на мель неподалеку от берега.

Соответствующую информацию предоставил заместитель главы компании Mitsui O.S.K. Lines Акихико Оно, управляющей судном. Он принес извинения за случившееся и пообещал, что организация будет заниматься решением проблемы до самого конца.

Ранее сообщалось, что правительство Маврикия ввело режим чрезвычайной экологической ситуации в связи с масштабным разливом нефтепродуктов. Власти страны обратились к ООН с просьбой об оказании срочной помощи в ликвидации последствий бедствия.