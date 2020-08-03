В Сургуте нефтепродукты попали в реку Сайма

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Сургуте в реку Сайма попали нефтепродукты. Как сообщили в городской администрации, неизвестные вылили в ливневый коллектор около 200 литров, предположительно, отработанного машинного масла.

Спасатели собираются засыпать нефтяные пятна сорбентом, а потом отправить смесь на утилизацию. Такое же загрязнение было зафиксировано в июле. Тогда площадь нефтяного разлива составила 250 квадратных метров.