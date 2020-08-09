Компания Twitter может купить часть TikTok

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9 августа 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры с видеосервисом TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о приобретении доли. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что Twitter заинтересована в американском отделении китайского TikTok.

По оценке экспертов, стоимость видеосервиса TikTok может составить десятки миллиардов долларов. Основным претендентом на покупку части TikTok называют крупнейшую американскую ИТ-корпорацию Microsoft. Ее представители уже веду чем гигантт переговоры с ByteDance. Для Twitter будет гораздо сложнее профинансировать сделку.

Телеканал CNBC ранее передавал, что Microsoft готова заплатить за TikTok от $10 млрд до $30 млрд.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы, запрещающие гражданам США «иметь какие-либо дела с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют TikTok и мессенджером Weсhat»