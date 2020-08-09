Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Компания Twitter может купить часть TikTok

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Компания Twitter может купить часть TikTok

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры с видеосервисом TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о приобретении доли.  Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что Twitter заинтересована в американском отделении китайского TikTok.

По оценке экспертов, стоимость видеосервиса TikTok может составить десятки миллиардов долларов. Основным претендентом на покупку части TikTok называют крупнейшую американскую ИТ-корпорацию Microsoft. Ее представители уже веду чем гигантт переговоры с ByteDance. Для Twitter будет гораздо сложнее профинансировать сделку.

Телеканал CNBC ранее передавал, что Microsoft готова заплатить за TikTok от $10 млрд до $30 млрд.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы, запрещающие гражданам США «иметь какие-либо дела с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют TikTok и мессенджером Weсhat»

ИЧ

Общество

Следком отказал Фургалу в свиданиях с Жириновским и однопартийцами из Госдумы

Следком отказал Фургалу в свиданиях с Жириновским и однопартийцами из Госдумы

Следственный комитет РФ отказался разрешить свидания арестованному, находящемуся в СИЗО в Москве, бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью