Трамп в новом указе объяснил гражданам США угрозу TikTok

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7 августа 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: twitter.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп в своем подписанном новом указе объяснил гражданам Соединенных Штатов угрозу приложения TikTok, разработанного китайской компанией. Указ американского президента запрещает проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, компанией ByteDance, а также ее дочерними предприятиями, - сообщает kp.ru.

Текст документа опубликовала пресс-служба Белого дома. Президентский указ вступает в свою законную силу через 45 дней после публикации документа, соответственно, в конце сентября 2020 года.

В указе Трампа отмечается, что "распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, все еще продолжает угрожать нацбезопасности, внешней политике и экономике государства". В США объяснили, что "потенциально это позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, а также собирать досье из персональной информации для шантажа".