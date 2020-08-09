Источник: число заразившихся коронавирусом в США превысило 5 миллионов

В минувшую субботу, 8 августа, стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Соединенных Штатов Америки превысило с начала пандемии 5 миллионов.

Соответствующую информацию предоставили сотрудники издания The New York Times, ссылаясь на собственные подсчеты. В свою очередь Университет Джонса Хопкинса утверждает, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в США достигло 4 997 751, скончались 162 421 пациент.

Ранее стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа на территории Бразилии превысило в субботу 100 тысяч человек.