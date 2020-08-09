В Бразилии количество умерших из-за COVID-19 превысило 100 тысяч

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9 августа 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

анализы, Marco Passaro/Keystone Press Agency

В минувшую субботу стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 905. К настоящему моменту данный показатель в стране превысил 100 тысяч.

Уточняется, что с начала пандемии COVID-19 в Бразилии умерли 100 477 пациентов. Число новых случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки выросло на 49 970 и достигло 3 012 412. Около 70% заболевших (2 094 293) выздоровели, 817 642 человек сейчас являются активными носителями вируса.

Напомним, Бразилия занимает второе место в списке стран с максимальным количеством заразившихся коронавирусной инфекцией и умерших от этого заболевания, уступая лишь США.