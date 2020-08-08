В Абхазии впервые выявили коронавирус COVID-19 у туриста из России

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8 августа 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Абхазии впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у туриста, приехавшего на отдых из России.

Заболевшего россиянина перевезли для прохождения лечения в одну из больниц Краснодарского края.

По данным республиканского оперштаба на 8 августа, за минувшие сутки в Абхазии выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки тестирование на COVID-19 проведено у 149 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 14 из них, в том числе у гостя из России.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли.

В Гудаутской ЦРБ находится 42 пациента с подтвержденной инфекцией. Оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Накануне стало известно о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Абхазией с 7 августа.

Возобновляют рейсы поездов:

№ 306 Москва-Сухум, который будет ходить с 7 августа ежедневно.

№ 487 Самара-Сухум, который будет ходить с 15 августа по определенному графику.

№ 479 (480) Санкт-Петербург-Сухум, который будет ходить с 7 августа по определенному графику, - передает радио "Спутник".