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В Китае после резкого снижения и подачи экстренного сигнала приземлился самолет

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Центральное телевидение Китая

В Китае после резкого снижения и подачи экстренного сигнала приземлился самолет
самолет, pixabay.com

В Китае благополучно приземлился пассажирский самолет авиакомпании Shenzhen Airlines, который ранее подал экстренный сигнал. Известно, что воздушное судно за две минуты резко потеряло высоту.

Речь идет о самолете, который выполнял рейс ZH9209 из Шэньчжэня в Сиань. Он поднялся в воздух в 7.32 по местному времени (2.32 по Москве) и через 20 минут после взлета начал резко терять высоту. Известно, что за две минуты летательный аппарат снизился с 9 297 метров до 3 733 метров. После этого лайнер подал экстренный сигнал и взял обратный курс.

К настоящему моменту самолет безопасно приземлился в аэропорту Шэньчжэня, ни один пассажир не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ЕТ

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