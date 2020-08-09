В Китае после резкого снижения и подачи экстренного сигнала приземлился самолет

В Китае благополучно приземлился пассажирский самолет авиакомпании Shenzhen Airlines, который ранее подал экстренный сигнал. Известно, что воздушное судно за две минуты резко потеряло высоту.
Речь идет о самолете, который выполнял рейс ZH9209 из Шэньчжэня в Сиань. Он поднялся в воздух в 7.32 по местному времени (2.32 по Москве) и через 20 минут после взлета начал резко терять высоту. Известно, что за две минуты летательный аппарат снизился с 9 297 метров до 3 733 метров. После этого лайнер подал экстренный сигнал и взял обратный курс.
К настоящему моменту самолет безопасно приземлился в аэропорту Шэньчжэня, ни один пассажир не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.