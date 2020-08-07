Количество погибших при жесткой посадке самолета в Индии достигло 17

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7 августа 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NDTV

скорая помощь в Индии, Abhisek Saha/Keystone Press Agency

Количество погибших при жесткой посадке пассажирского самолета авиакомпании Air India Express в городе Кожикоде, расположенном в индийском штате Керала, в пятницу, 7 августа, увеличилось до 17.

Согласно последней информации, к настоящему моменту спасательная операция на месте происшествия завершена, все пострадавшие извлечены из самолета.

Предварительно установлено, что воздушное судно, совершившее жесткую посадку в Индии, летело из Дубая. Есть информация о том, что самолету 13 лет. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за границы в период пандемии коронавируса нового типа. Посадка производилась во время ливня.