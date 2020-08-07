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При жесткой посадке самолета в Индии погибли четырнадцать человек

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ANI

При жесткой посадке самолета в Индии погибли четырнадцать человек
скорая помощь в Индии, Muzamil Mattoo/ZUMAPRESS.com

При жесткой посадке самолета Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде погибли четырнадцать человек. Соответствующую информацию предоставили вечером в пятницу в местной полиции.

Уточняется также, что в результате случившегося пострадали 123 человека, которые находились на борту, травмы 15 из них являются тяжелыми.

Согласно последним данным, в результате жесткой посадки кабина пилотов и передняя часть летательного аппарата оказались полностью разрушены, на взлетно-посадочной полосе, а также за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна. Корпус самолета разбился на две части.

ЕТ
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