Источник: при ЧП с самолетом в Индии погибли три человека и 50 пострадали

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7 августа 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NDTV

крыло самолета, pixabay.com

Источник вечером в пятницу сообщил, что количество пострадавших в результате жесткой посадки пассажирского самолета в Индии увеличилось до 50. Число погибших в ходе ЧП увеличилось до трех.

Согласно некоторой информации, на борту воздушного судна во время аварии находились 184 пассажира, в частности, 10 детей, а также семь членов экипажа.

К настоящему моменту сотрудники спасательных служб завершили эвакуацию всех пассажиров из самолета, 50 из них были оперативно госпитализированы.

Есть данные о трех погибших, один из которых – пилот.