В Индии самолет после неудачной посадки развалился на две части, есть пострадавшие

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7 августа 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

шасси, pixabay.com

Самолет авиакомпании Air India Express при посадке в городе Кожикоде, штате Керала в Индии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. Погиб пилот воздушного судна.

Бывший министр культуры и туризма страны Альфонс Каннантанам заявил, что передняя часть летательного аппарата буквально раскололась. На борту могли находиться от 170 до 194 пассажиров. Многие люди в результате происшествия получили травмы.

На месте находятся пожарные и бригады скорой помощи.

Согласно последним данным журналистов, разрушены оказались кабина пилотов и передняя часть самолета. Предполагается, что он летел из Дубая.