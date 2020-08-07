В Индии самолет после неудачной посадки развалился на две части, есть пострадавшие
7 августа 2020, 19:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Самолет авиакомпании Air India Express при посадке в городе Кожикоде, штате Керала в Индии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. Погиб пилот воздушного судна.
Бывший министр культуры и туризма страны Альфонс Каннантанам заявил, что передняя часть летательного аппарата буквально раскололась. На борту могли находиться от 170 до 194 пассажиров. Многие люди в результате происшествия получили травмы.
На месте находятся пожарные и бригады скорой помощи.
Согласно последним данным журналистов, разрушены оказались кабина пилотов и передняя часть самолета. Предполагается, что он летел из Дубая.
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