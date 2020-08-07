В Испании экстренно сел самолет из-за отказавшегося надеть маску дебошира

Аргументы Недели → В мире 13+

7 августа 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон самолета, pixabay.com

Самолет испанской авиакомпании Air Europa, который ранее вылетел с острова Гран-Канария в Мадрид, совершил вынужденную посадку в Малаге из-за дебошира, отказавшегося надевать во время полета маску.

Согласно последней информации, данный инцидент произошел накануне вечером. Пассажир рейса UX9165, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, употреблял спиртное во время перелета, игнорируя замечания бортпроводников. Он также угрожал другим пассажирам. Пилот принял решение запросить экстренную посадку в аэропорту Малаги. В авиагавани дебошира передали сотрудникам Гражданской гвардии.

Есть данные о том, что задержанный – гражданин Украины.