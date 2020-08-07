В Испании экстренно сел самолет из-за отказавшегося надеть маску дебошира
7 августа 2020, 17:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Самолет испанской авиакомпании Air Europa, который ранее вылетел с острова Гран-Канария в Мадрид, совершил вынужденную посадку в Малаге из-за дебошира, отказавшегося надевать во время полета маску.
Согласно последней информации, данный инцидент произошел накануне вечером. Пассажир рейса UX9165, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, употреблял спиртное во время перелета, игнорируя замечания бортпроводников. Он также угрожал другим пассажирам. Пилот принял решение запросить экстренную посадку в аэропорту Малаги. В авиагавани дебошира передали сотрудникам Гражданской гвардии.
Есть данные о том, что задержанный – гражданин Украины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.