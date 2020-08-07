Названа причина запрета откидывать спинки кресел в самолете во время взлета и посадки

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7 августа 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Express

салон самолета, pixabay.com

Эксперты рассказали, по какой причине во время взлета необходимо держать спинки пассажирских кресел вертикально. Об этом путешественников предупреждают бортпроводники до того, как самолет поднимается в воздух.

Оказалось, что это правило следует соблюдать исключительно ради соблюдения безопасности пассажиров. Выяснилось, что при откинутой спинке человек рискует получить более серьезную травму из-за удара головой об нее. Именно поэтому во время взлета, посадки или попадания в зону турбулентности требуется держать спинки в вертикальном положении.

Подчеркивается, что стюардессы не пытаются испортить сон пассажиров, а заботятся о сохранении их жизни.