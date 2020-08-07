Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске

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7 августа 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Лайнер авиакомпании «Аврора», вылетевший из Красноярска, вынужденно приземлился в Хабаровске. На борту была найдена техническая неисправность.

Самолет сажали в аварийном режиме.

- Сегодня, 07.08.2020, в 06:35 по местному времени в аэропорту Хабаровск (Новый) произведена аварийная посадка воздушного судна А-319 АО "Авиакомпания "Аврора", следовавшего по маршруту Красноярск - Хабаровск. По предварительной информации, причиной послужила техническая неисправность, - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Известно:, что на борту самолета находились 77 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла благополучно, воздушное судно не было повреждено. Пострадавших нет ни среди экипажа, ни среди пассажиров.