Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске
7 августа 2020, 11:48[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Лайнер авиакомпании «Аврора», вылетевший из Красноярска, вынужденно приземлился в Хабаровске. На борту была найдена техническая неисправность.
Самолет сажали в аварийном режиме.
- Сегодня, 07.08.2020, в 06:35 по местному времени в аэропорту Хабаровск (Новый) произведена аварийная посадка воздушного судна А-319 АО "Авиакомпания "Аврора", следовавшего по маршруту Красноярск - Хабаровск. По предварительной информации, причиной послужила техническая неисправность, - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Известно:, что на борту самолета находились 77 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла благополучно, воздушное судно не было повреждено. Пострадавших нет ни среди экипажа, ни среди пассажиров.
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