Премьер Украины пообещал дать воду Крыму при определенном условии

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8 августа 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

вода, фото: pixabay.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал дать воду Крыму в случае гуманитарной катастрофы на полуострове и исключительно для нужд местного населения. Но, как отметил украинский премьер, подача воды для крымской промышленности невозможна.

До присоединения Крыма к России почти всю его потребность в воде покрывал Северо-Крымский канал. Украина перекрыла его шлюзы в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ.

10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отверг возможность восстановления водоснабжения полуострова, объяснив это тем, что для развития их Вооруженных сил у Киева нет никакого морального права.

Шмыгаль заявил, что Украина где угодно, в Крыму или где в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, но подача воды для местной промышленности невозможна.

Он также отметил, что состояние инфраструктуры не позволит сейчас организовать водоснабжение, и необходимо вкладывать средства в ее ремонт. Также он отверг возможность поставок воды «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».

Особо отметим, Крым вошел в состав РФ после проведенного референдума, на котором большинство крымчан и жителей Севастополя поддержали это решение.

"Аргументы недели-Крым" сообщали, что вода из Тайганского подается в Симферопольское водохранилище. Несколько труб тянутся на 60 километров. Подача воды осуществлена водопроводными войсками российской армии, отозвавшимися на просьбу главы Крыма о помощи.