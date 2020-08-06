В Крыму водопроводные войска российской армии прокладывают трубопровод из Тайганского в Симферопольское водохранилище

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6 августа 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Вода из Тайганского подается в Симферопольское водохранилище. Несколько труб тянутся на 60 километров.

Подача воды осуществлена водопроводными войсками российской армии, отозвавшимися на просьбу главы Крыма о помощи.

Ранее сообщалось, что в прокладке водовода были задействованы 300 солдат. Начались работы 11 июля 2020 года – тогда в Симферополь прибыл железнодорожный состав с трубами. Из Тайганского водохранилища воду закачивают военными передвижными насосными станциями. Там же оборудован полевой лагерь для обслуживающего персонала.

В интернете периодически появлялись видео порывов проложенного водопровода – позже, после обнаружения, течи в соединениях устранялись.

Некоторые эксперты критически отнеслись к эффективности данного метода подачи воды, ссылаясь на ограниченные запасы в водохранилище-исходнике, а также потери от прорывов и естественной убыли в виде испарений.