В Крыму водопроводные войска российской армии прокладывают трубопровод из Тайганского в Симферопольское водохранилище

Вода из Тайганского подается в Симферопольское водохранилище. Несколько труб тянутся на 60 километров.
Подача воды осуществлена водопроводными войсками российской армии, отозвавшимися на просьбу главы Крыма о помощи.
Ранее сообщалось, что в прокладке водовода были задействованы 300 солдат. Начались работы 11 июля 2020 года – тогда в Симферополь прибыл железнодорожный состав с трубами. Из Тайганского водохранилища воду закачивают военными передвижными насосными станциями. Там же оборудован полевой лагерь для обслуживающего персонала.
В интернете периодически появлялись видео порывов проложенного водопровода – позже, после обнаружения, течи в соединениях устранялись.
Некоторые эксперты критически отнеслись к эффективности данного метода подачи воды, ссылаясь на ограниченные запасы в водохранилище-исходнике, а также потери от прорывов и естественной убыли в виде испарений.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.