Руководителя штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихановской Марию Мороз задержали в Минске

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8 августа 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская, фото из соцсетей

Руководитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз сегодня задержана в Минске. Пресс-секретарь команды Тихановской Анна Красулина рассказала, что Мороз задержали на входе в штаб в присутствии кандидата Тихановской.

По информации штаба, Мороз задержали для участия в административном процессе и отвезли в центральное РОВД Минска.

По мнению Красулиной, Мороз «выбита» из избирательного процесса как минимум до понедельника. Она также сообщила, что более трех часов не выходит на связь еще один представитель штаба Тихановской и ее доверенное лицо Олег Моисеев.

7 августа милиция задержала начальника штаба кандидата в президенты страны, председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня Николая Лысенкова.

На этой неделе 4-8 августа в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента. Основные выборы назначены на воскресенье, 9 августа.

Белорусские власти лишили возможности легальной работы на выборах несколько зарубежных СМИ, том числе радиостанцию «Эхо Москвы». По неофициальным данным, запрошенные для работы в Белоруссии аккредитации не получили в общей сложности десятки изданий из России и других стран.

В Минске в день перед выборами участники оппозиции проводят акции, их начали задерживать в центре столицы Белоруссии.