В Минске начались задержания. Одного из активистов ОМОН посадил в автозак и увез

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8 августа 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Минск, фото: vk.com/inter.minsk

В Минске в день перед выборами участники оппозиции проводят акции, их начали задерживать в центре столицы Белоруссии. Со слов очевидцев, два сотрудника ОМОНа посадили одного из активистов в автозак и увезли.

На проспекте Независимости в ходе митинга сигналят водители машин, выставляют из окон флаги и руки со сжатыми кулаками. Пешеходы их приветствуют.

В Минске ранее сегодня задержали главу штаба кандидатата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз. Пресс-секретарь кандидата в президенты Анна Красулина сообщила, что сейчас Мороз находится в центре изоляции правонарушителей. В ГУВД Мингорисполкома подтвердили ее задержание, не уточнив, о каком именно правонарушении идет речь, - передает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии пройдут в воскресенье, 9 августа.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко проголосовал досрочно. Он заявил журналистам, что выбирает свободную и независимую страну.