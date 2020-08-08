Кравчук определил четыре варианта, как добиться полного прекращения огня в Донбассе

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8 августа 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Леонид Кравчук, фото с сайта: leonid-kravchuk.com.ua/

Новый руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе.

Отвечая на вопрос, как достичь прекращения боев в Донбассе, Кравчук перечислил по порядку: "через переговоры - раз, через дискуссии - два, через компромиссы - три и через соответствующие уступки".

Про "уступки" он подчеркнул, что они могут быть допущены только в одном случае - когда это будет и с той, и с другой стороны".

Главой делегации Украины на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске Кравчука назначил Владимир Зеленский, заменив Леонида Кучму.

Напомним, сразу после назначения Кравчук заявил, что ничего не понимает про Минские договоренности. Заявления Украины о непонимании Минских соглашений свидетельствуют о нежелании украинских властей решать проблему Донбасса. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Леонида Кравчука.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того года. По последним данным ООН, в результате конфликта погибли 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. Но и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.