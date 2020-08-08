Билла Клинтона заметили на скандальном острове Эпштейна

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8 августа 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

Билл Клинтон на фото pixabay.com

Бывший президент Соединенных Штатов снова попал в пикантный скандал. Его видели на острове Эпштейна. Этот человек в США стал известен после скандала с развратом.

Скандал вскрылся после признания бывшего советника Белого дома. Он работал в администрации Билла Клинтона.

«Билл Клинтон, похотливый парень, на секс-острове?! Это невозможно», — пытался оспорить громкое заявление о бывшем президенте США ведущий одной телепрограмм на американском ТВ Билл Махер.

Они разговаривали с Полом Бегала, который теперь стал комментатором CNN, а при Билле Клинтоне трудился в Белом Доме.

На прошлой неделе вскрылись новые документы по делу Эпштейна. Британская светская львица Жизлен Максвелл оказалась замешанной в связях с ним. В США начали говорить о том, что на остров Эпштейна прилетали влиятельные люди. Среди них замечали и Билла Клинтона.

Утверждается, что остров находится в Карибском бассейне. И это был один из крупнейших секс- заведений планеты. Эпштейн некогда считался финансистом. Однако потом он попал в крупнейший сексуальный скандал. Выяснилось, что он зарабатывал в том чиле на секс-услугах.

И хотя доказательств визита Билла Клинтона пока не предоставлено. В США лишь начали говорить, что он возможно был на острове в числе других влиятельных людей. Теперь бывшему президенту припоминают скандал с Моникой Левински.

Между прочим Эпштейн был найден повешенным в камере после того, как попал в заключение. Если Клинтон и другие влиятельные люди действительно посещали остров, то это дает основания подозревать, что "финансист" был убит в камере.