Разведка США обвинила Россию в Трампе, Китай в Байдене, а Иран в хаосе

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8 августа 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: odni.gov

фото: pixabay.com

Разведывательный центр США заявил об иностранном вмешательстве в американские выборы. Фигурантами обвинений стали Россия, Китай, а также Иран. Судя по заявлениям, все три страны должны перессориться из-за американских выборов.

Американская разведка теперь точно знает, что и Россия, и Китай, вместе с Ираном, пытаются повлиять на результаты их выборов. Подробности у директора Национального центра контрразведки и безопасности в США Уильяма Эванины.

«Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она считает антироссийским истеблишментом», - сказал Эванина.

Он уверен, что Россия ставит на Трампа, но Китай с этим выбором не согласен.

ВМы считаем, что Китай предпочитает, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не выиграл переизбрание», — заявил шеф главного разведывательного ведомства США: «Китай расширяет свои усилия по влиянию в преддверии ноября 2020 года, чтобы сформировать политическую среду в Соединенных Штатах, оказать давление на политических деятелей, которых он рассматривает как противоположных интересам Китая, а также отклонить и противодействовать критике Китая».

Что касается Ирана, то Эванина уверен, они просто будут вредить: «Усилия Ирана в этом направлении, вероятно, будут сосредоточены на онлайновом влиянии, таком как распространение дезинформации в социальных сетях и рециркуляция антиамериканского контента».

Судя по этому заявлению разведывательное ведомство США молодцы. Они умеют хорошо пугаться и пугать Соединенные Штаты.