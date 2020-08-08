Трамп объяснил, почему Россия не хочет его переизбрания
8 августа 2020, 09:28[ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет видеть его переизбрания на второй срок. Своим мнением он поделился на пресс-конференции в пятницу, 7 августа.
«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту [президента США], это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией как я», - пояснил он.
Трамп отметил, что он внес вклад в укрепление вооруженных сил, повысил расходы на НАТО, а также ввел санкции против российских газопроводов. Кроме того, американский лидер не исключает, что Китай тоже против его переизбрания, но уточнять причину не стал.
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