Трамп объяснил, почему Россия не хочет его переизбрания

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8 августа 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дональд Трамп, Yuri Gripas/Consolidated News Photos/globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет видеть его переизбрания на второй срок. Своим мнением он поделился на пресс-конференции в пятницу, 7 августа.

«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту [президента США], это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией как я», - пояснил он.

Трамп отметил, что он внес вклад в укрепление вооруженных сил, повысил расходы на НАТО, а также ввел санкции против российских газопроводов. Кроме того, американский лидер не исключает, что Китай тоже против его переизбрания, но уточнять причину не стал.