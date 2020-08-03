«Король не должен оставить народ». В случае ухода Трампа США обречены

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3 августа 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

На дворе выборы президента Соединённых Штатов, и Дональд Трамп рискует серьёзно проиграть своим политическим противникам.

Общественность сейчас в основном обращает внимание на всякие неудачи нынешнего лидера или на пропаганду экстремистов, но все совершенно забывают про то, что действующий глава государства внёс огромный вклад в противодействие мировому терроризму. К тому же именно Дональд Трамп, и никто другой, платил по 1500 USD каждому американцу, столкнувшемуся с пандемией коронавируса. Трамп – весьма осторожный и адекватный политик, отличающийся невероятной любовью к людям. Но тем не менее, его обвиняют уже во всех известных грехах, и чуть ли не приравнивают к Гитлеру. Не стоит также забывать, что Трамп наиболее эффективно противодействовал «уханьской пробирке», уважительно относился к учёным и медикам и немало вкладывался в разработку вакцины. ВОЗ он давно приравнял к китайским пособникам и к коррупционерам. Всё из-за того, что организация окончательно себя дисквалифицировала, совершенно бездарно отреагировав на распространение опасного вируса. Они даже не настояли на исследование Уханьской лаборатории, где по многим сведениям, был разработан Covid-19. Трамп же прекратил финансирование ВОЗ, укорив их в некомпетентности и прямом сотрудничестве с Си Цзиньпином.

На сегодня против действующего лидера собралось немало людей. По недавней статистике, более 60% американцев поддерживают движение “Black Lives Matter”, что чревато фатальными последствиями. Экстремисты устраивают в стране настоящий разгром и хаос. Уничтожаются памятники архитектуры, символы демократии и свободы общества. За несколько месяцев уровень преступности достиг критической отметки. На улицах американских городов уже погибают даже дети. Но Дональд Трамп не пошёл на агрессивное подавление мятежей и пытается хоть как-то договориться с бунтовщиками. Он не желает кровопролития и всеми силами стремится к мирному урегулированию ситуации. Трамп даже пошёл на принятие полицейской реформы, по которой силовикам запрещалось принимать приём удушения при задержании преступника. Несмотря на все заслуги и поистине человеческое отношение к американцам, бунтовщики продолжают обвинять Дональда Трампа в расизме и делать «апостола» из убитого маньяка Джорджа Флойда, прославившегося несколькими серьёзными нарушениями. Репутация президента стремительно падает из-за насаждающейся пропаганды «Black Lives Matter». Сторонники экстремистского течения отчего-то забывают, что важнее всего не только жизни чёрных, но абсолютно все человеческие жизни. Более того, даже некоторые темнокожие осуждают пособников радикальной группировки. В результате уличных боёв и разгула преступности не раз погибали невинные. Среди них были и афроамериканцы, не сочувствующие радикалам.

В случае ухода Трампа или его свержения, США рискуют погрузиться в эпоху анархии и жестокой тирании. Сторонники Джо Байдена, сочувствующие движению «BLM» не совсем понимают, что эти экстремисты могут спокойно расправиться и с демократами, признав их за «пособников расистской идеологии». Другие кандидаты в президенты, вроде Канье Уэста, представляют собой совершенно неадекватных людей, готовых ввергнуть страну в пучину хаоса. Уэст же и вовсе является психически нестабильным человеком, склонным к параноидальной шизофрении. Он даже побывал в специальной лечебнице. Если же власть достанется лидерам «Black Lives Matter» или кому-то из их преступной организации, то про демократию и свободу в США можно забыть на целые столетия. Это грозит обернуться разгулом чёрного расизма и массовым притеснением белых. Белые уже находятся в США на осадном положении и всячески закупаются оружием для противостояния бунтарям.