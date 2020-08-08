Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз по новым выборам

Аргументы Недели → В мире 13+

8 августа 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: выборы, pixabay.com

Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов в США, назвал имя нового президента Штатов. Своим мнением эксперт поделился с изданием The New York Times.

Лихтман разработал модель "13 ключей к Белому дому", согласно которой надо ответить "да" или "нет" на 13 вопросов. При этом, если ответ на шесть или более вопросов - "да", то победу одержит действующая партия, но, если ответ на шесть или более вопросов "нет" - избиратели выступят против партии власти. Эксперт затрагивает темы экономики, общественных волнений, наличие скандалов, серьезные удачи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму.

Основываясь на своей модели, Лихтман сделал вывод, что нынешний президент Дональд Трамп не сможет повторно выиграть выборы, а новым главой государства станет кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

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