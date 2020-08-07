Газопровод горит в Азербайджане

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7 августа 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

азербайджанские пожарные, Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com

Вечером в пятницу, 7 августа, появились данные о том, что в западной части Азербайджана вспыхнул пожар на газопроводе. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники МЧС страны.

Согласно последним сообщениям, газопровод загорелся на территории Гаджигабульского района Азербайджана, который находится на западе республики.

На место возгорания вызвали пожарных департамента Государственной противопожарной службы МЧС. О случившемся были незамедлительно уведомлены соответствующие органы. В министерстве уточнили, что дополнительная информация о происшествии будет предоставлена позже.