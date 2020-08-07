В лесопарке Фонтенбло близ Парижа бушует сильный пожар

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7 августа 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Le Parisien

дворец Фонтенбло, kami/imageBROKER.com

В пятницу, 7 августа, в крупном заповеднике Фонтенбло, который расположен в 60 километрах к югу от Парижа, вспыхнул мощный лесной пожар. Данную информацию сегодня вечером предоставили журналисты.

Согласно последней информации, огонь возник в центральной части леса. Причины возгорания к настоящему моменту не установлены. Борьбу с пламенем в настоящий момент ведет примерно сотня пожарных.

Отметим, что пожары на этой неделе возникали в разных частях леса в среду и четверг. Нынешний, однако, опаснее предыдущих, поскольку уже выгорело около 5 гектаров лесного массива. Пока продвижение огня не удается остановить.

Напомним, площадь леса Фонтенбло достигает 250 квадратных километров. Он окружает одноименные город и замок.