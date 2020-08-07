Жительница Австрии нашла у дороги мусорный пакет с 16 тысячами евро и сдала его в полицию

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7 августа 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Kronen Zeitung

евро, pixabay.com

26-летняя жительница Австрии нашла у дороги мусорный пакет, заполненный наличными деньгами, и сдала его в полицию. Соответствующую информацию в пятницу, 7 августа, предоставили сотрудники СМИ.

Жительница округа Феклабрук в федеральной земле Верхняя Австрия ехала по дороге и увидела пакет. Она решила, что кто-то оставил мусор и хотела его убрать, но заметила, что внутри находятся деньги – около 16 тысяч евро.

После этого молодая женщина незамедлительно отправилась в полицию и заявила о находке. Позже выяснилось, что купюры и монеты принадлежат 28-летнему мужчине, который случайно оставил пакет на дороге. Впоследствии он обратился в правоохранительные органы. Наличные были возвращены владельцу.