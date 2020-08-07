В Москве неизвестный украл из сейфа валюту и ювелирные изделия на 6,3 млн рублей

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7 августа 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Деньги. Фото: pixabay.com

На юго-западе Москвы неизвестный похитил из сейфа почти €70 тыс., 2 тыс. болгарских левов и ювелирные изделия. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Уточняется: накануне от жительницы поступило сообщение о краже из квартиры по улице Вавилова, 55/7. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру, где взломал сейф и совершил кражу денежных средств в размере 69 650 евро, 2 тыс. болгарских левов, а также ювелирных изделий. Общий материальный ущерб составил 6 321 908 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Ранее сообщалось: в Ростовской области локализовали пожар на площади 750 кв.метров.