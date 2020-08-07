Защитная маска привлекла внимание к глубоким морщинам герцогини Кейт

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7 августа 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Wday

герцогиня Кэтрин, Pool/Keystone Press Agency

Герцогиня Кембриджская Кэтрин на днях впервые вышла в свет. Как и положено, супруга принца Уильяма появилась на публике в защитной маске, которая, однако, привлекла внимание к ее глубоким морщинам.

Бьюти-эксперты отмечают, что когда нижняя часть лица скрыта маской, акценты в макияже следует расставлять правильно, выделяя глаза и брови.

Герцогиня, однако, решила не изменять своему любимому – нейтральному – мейкапу, вследствие чего все внимание было приковано не к ее длинным ресницам и красивому цвету глаз, а к глубоким поперечным морщинам на лбу. Кроме того, заметно, что кожа Кейт под глазами потеряла упругость. Журналисты предположили, что 38-летняя жена принца во время карантина ни разу не была у косметолога.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fanpage about Royal Family ❤️ (@katemidleton_uk) 5 Авг 2020 в 12:39 PDT