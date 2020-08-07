Защитная маска привлекла внимание к глубоким морщинам герцогини Кейт
7 августа 2020, 20:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Wday
Герцогиня Кембриджская Кэтрин на днях впервые вышла в свет. Как и положено, супруга принца Уильяма появилась на публике в защитной маске, которая, однако, привлекла внимание к ее глубоким морщинам.
Бьюти-эксперты отмечают, что когда нижняя часть лица скрыта маской, акценты в макияже следует расставлять правильно, выделяя глаза и брови.
Герцогиня, однако, решила не изменять своему любимому – нейтральному – мейкапу, вследствие чего все внимание было приковано не к ее длинным ресницам и красивому цвету глаз, а к глубоким поперечным морщинам на лбу. Кроме того, заметно, что кожа Кейт под глазами потеряла упругость. Журналисты предположили, что 38-летняя жена принца во время карантина ни разу не была у косметолога.
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