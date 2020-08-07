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Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 19 миллионов

, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 19 миллионов
анализ крови, Marijan Murat/dpa

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило к настоящему моменту 19 миллионов. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 7 августа, в Университете Джонса Хопкинса.

Число случаев заболевания составило 19 007 938. На первом месте по количеству зараженных остаются Соединенные Штаты Америки (4 881 974), на втором находится Бразилия с показателем 2 912 212, за ней следует Индия (1 964 536). В пятерку стран с максимальным количеством заболевших также входят Россия (870 187) и ЮАР (538 184).

Отметим, что число заражений увеличилось на один миллион менее чем за неделю.

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