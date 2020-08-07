Познер оценил шансы Лукашенко выиграть президентские выборы
7 августа 2020, 19:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Познер Online
Знаменитый российский телеведущий Владимир Познер дал прогноз на итоги президентских выборов в Белоруссии. По мнению журналиста, действующий глава страны Александр Лукашенко "точно не проиграет".
Познер, заметил, что в настоящий момент белорусский лидер "немножко ослаблен", однако при этом победа другого кандидата на грядущих выборах в стране абсолютно исключена. "Даже смешно об этом говорить", – заметил в рамках интервью журналист и телеведущий.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся в будущее воскресенье, 9 августа. На днях началось досрочное голосование.
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