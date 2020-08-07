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Познер оценил шансы Лукашенко выиграть президентские выборы

, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Познер Online

Познер оценил шансы Лукашенко выиграть президентские выборы
Владимир Познер, Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитый российский телеведущий Владимир Познер дал прогноз на итоги президентских выборов в Белоруссии. По мнению журналиста, действующий глава страны Александр Лукашенко "точно не проиграет".

Познер, заметил, что в настоящий момент белорусский лидер "немножко ослаблен", однако при этом победа другого кандидата на грядущих выборах в стране абсолютно исключена. "Даже смешно об этом говорить", – заметил в рамках интервью журналист и телеведущий.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся в будущее воскресенье, 9 августа. На днях началось досрочное голосование.

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