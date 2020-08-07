Предвыборные концерты в Белоруссии в поддержку Лукашенко начали отменять из-за отказов артистов

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Стас Пьеха, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Предвыборные концерты в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко начали отменять из-за отказов артистов участвовать в мероприятии. Музыкант Леонид Агутин одним из первых сообщил, что в Гродно сейчас не приедет.

Певец Стас Пьеха сообщил в Instagram, что приедет в Белоруссию в рамках своего тура осенью, «не ранее». Telegram-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал скриншоты с отказом ехать в Белоруссию и выступать перед выборами Стаса Пьехи и певицы Юлианы Карауловой якобы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

О переносе концертов в Белоруссии на более поздние сроки «в связи с ситуацией, которая сложилась в городе Минске вокруг концертов 8 августа» также в Instagram проинформировала группа «Кар-Мэн».

Певец Григорий Лепс заявил, что политика его не интересует, а выступать в Белоруссии он собирается, потому что его «ждут люди», которым он хочет принести «радостные моменты своей музыкой», передает Telegram-канал «Подъем».

Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на журналиста Степана Путило информирует, что сцену для проведения концерта в Минске начали демонтировать. Также сообщается, что агитационные концерты, запланированные на 8 августа, отменили в Бресте, Гродно и Витебске.

Белорусские власти запланировали на 8 августа в разных городах республики бесплатные праздничные концерты с участием российских исполнителей. Участие артистов в мероприятиях в поддержку Лукашенко на фоне задержаний 33 граждан РФ вызвало критику в российских и белорусских соцсетях. Российские артисты массово отказались от участия в предвыборных концертах.