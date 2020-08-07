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Граждан России среди погибших при взрыве в Бейруте нет

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Граждан России среди погибших при взрыве в Бейруте нет
последствия взрыва в Бейруте, Marwan Naamani/dpa
В пятницу, 7 августа, стало известно, что граждан Российской Федерации нет среди погибших в столице Ливана Бейруте в результате мощного взрыва, который прогремел в городе в минувший вторник.
Согласно последней информации Министерства здравоохранения Ливана, россияне в списке, состоящем из 152 погибших, не значатся.

Среди жертв мощного взрыва больше всего ливанцев и сирийцев. Кроме того, в списке несколько граждан Бангладеш, Пакистана, Австралии и Египта. Отмечается, однако, что национальность и личности семнадцати погибших к настоящему моменту не установлены.

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