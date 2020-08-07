Путин назвал один из ключевых внешнеполитических приоритетов России
7 августа 2020, 16:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 7 августа, в рамках совещания с членами Совета безопасности РФ назвал один из ключевых внешнеполитических приоритетов страны.
Глава государства в ходе совещания предложил членам Совбеза обсудить текущую ситуацию в мире с упором на положение дел на постсоветском пространстве, учитывая, что в данном вопросе речь идет о ближайших соседях и союзниках России, с которыми у Москвой во многом совпадают интересы.
"Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов", – подчеркнул Владимир Путин.
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