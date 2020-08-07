Каждый третий житель США не планирует делать прививку от COVID-19

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7 августа 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

укол, FrankHoermann/SVEN SIMON

Каждый третий американец, согласно результатам опроса, не планирует делать прививку от коронавируса нового типа, когда вакцина будет доступна. Об этом свидетельствуют данные организации Gallup.

Респондентов спросили, собираются ли они сделать прививку, если вакцина станет доступной и бесплатной. 65% участников исследования ответили положительно, 35% граждан высказались против.

Уточняется, что среди людей в возрасте 65 лет и старше пройти вакцинацию намерены 70% опрошенных, а среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет – 76%. 59% участников опроса, которым от 50 до 64 лет, готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции, 41% респондентов высказались против.