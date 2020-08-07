Каждый третий житель США не планирует делать прививку от COVID-19
7 августа 2020, 16:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Каждый третий американец, согласно результатам опроса, не планирует делать прививку от коронавируса нового типа, когда вакцина будет доступна. Об этом свидетельствуют данные организации Gallup.
Респондентов спросили, собираются ли они сделать прививку, если вакцина станет доступной и бесплатной. 65% участников исследования ответили положительно, 35% граждан высказались против.
Уточняется, что среди людей в возрасте 65 лет и старше пройти вакцинацию намерены 70% опрошенных, а среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет – 76%. 59% участников опроса, которым от 50 до 64 лет, готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции, 41% респондентов высказались против.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.