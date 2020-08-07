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«96,3% умерли от совершенно других заболеваний», итальянский политик назвал фейком статистку смертности от коронавируса в стране

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

«96,3% умерли от совершенно других заболеваний», итальянский политик назвал фейком статистку смертности от коронавируса в стране

Член итальянской Палаты депутатов Витторио Сгарби считает, что статистика смертности от коронавируса в стране - сплошная ложь. Он уверен, что правительство и средства массовой информации распространяют фальшивые цифры, чтобы терроризировать граждан Италии и установить диктатуру.

«Это фальшивые цифры. 25 тысяч человек не умирали в Италии от коронавируса. Это не правда, но это инструмент психологического террора итальянцев и навязывание им диктатуры согласия. Цифры, которые предоставило министерство здравоохранения говорят о том, что 96,3% умерли от совершенно других заболеваний», - сказал он с трибуны Законодательного собрания.

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До этого доктор Вольфганг Водарг потребовал прекратить коронопанику, заявив, что «пандемия - это  результат коррупции науки и СМИ», а прививку назвал преступлением против человечества.

БИ

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