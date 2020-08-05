«Это результат коррупции науки и СМИ», доктор Вольфганг Водарг требует прекратить коронопанику, а прививку называет преступлением

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5 августа 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Доктор Вольфганг Водарг требует прекратить коронопанику, он утверждает, что статистика заражения не объективна, тесты не сертифицированы и потому дают огромное количество ложноположительных результатов, а прививка от коронавируса – это преступление против человечества.

Водарг был долгое время председателем комитета здравоохранения парламентской ассамблеи совета Европы, много лет он занимался расследованием слухов о свином гриппе и последствий прививок от него. «Сколько от вакцины свиного гриппа умерло людей, а другие остались инвалидами. Сегодня такое же повторится и с коронавирусом. Не верьте слухам, невозможно создать вакцину от заболевания, природа которого точно не изучена. На это должны уйти годы, а вакцинация сейчас - это преступление против человечества», - говорил он.

Сейчас его ролики блокируют, поскольку позиция известного доктора не совпадает с политикой многих стран мира.