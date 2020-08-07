В Кении будут принимать российских туристов без карантина
7 августа 2020, 13:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: АТОР
В Кении с 5 августа разрешили въезд на свою территорию российским туристам без обязательного карантина.
Уточняется: до вылета россияне должны получить визу, обойдется она в 50 долларов. Оформить документ можно и по прилету, в аэропорту, на срок пребывания – не более трех месяцев. Но на месте оплатить ее можно только наличными. Важно, чтобы на карте было не менее 500 долларов.
Еще потребуется справка на английском языке об отрицательном тесте на коронавирус. Ее следует сделать за 96 часов до вылета. По прилету в Найроби всем пассажирам измерят температуру и, при отсутствии симптомов COVID-19, они свободно продолжат отпуск. В случае отсутствия результатов теста, придется либо улететь обратно, либо пройти карантин, который длится две недели, за свой счет.
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