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Доктор Мясников назвал два сценария развития пандемии коронавирусной инфекции

, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал Александра Мясникова

Доктор Мясников назвал два сценария развития пандемии коронавирусной инфекции
Вирус. Фото: pixabay.com

Александр Мясников в своем телеграм-канале рассказал, что у пандемии COVID-19 есть два возможных пути развития.

Согласно первому сценарию, человечеству удастся остановить распространение коронавируса. Но, как отмечает врач,  этот радужный вариант возможен лишь при условии, если вакцина окажется эффективной, безопасной, и ей воспользуются 70 процентов населения.

В противном случае, по мнению Мясникова, вирус будет медленно распространяться несинхронными волнами, теряя свою болезнетворную силу.

"Поэтому, когда читаете в рекомендациях экспертов "остановить" - понимайте "приостановить". Три буквы, но за ними очень многозначительная разница", - заключил медик.

Ранее сообщалось: за прошедшие сутки в России умерли 119 человек, у которых подтвержден коронавирус COVID-19.

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