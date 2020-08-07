Эксперт объяснил, почему в США так уверены в существовании российской пропаганды

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7 августа 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг США. Фото: pixabay.com

В американском Госдепе не устают говорить о российской пропаганде и всячески противятся любой информации, исходящей не из Вашингтона, заявили российские дипломаты из США.

Исследователь в сфере международных отношений Владимир Оленченко объяснил, что американцы пребывают во власти мифа о том, что весь остальной мир только и живет мыслями о США. «Весь мир ложится спать и встает с одной только мыслью: как там США, угадали ли мы, что они хотят? Примерно так размышляют американские политики», - заявил эксперт.

Он оценил подобный образ мышления как болезненный и рекомендовал американскому правительству вместо этого подумать, как выстраивать отношения с другими странами, передает Радио Sputnik. «В американской интерпретации получается, что Россия насыщает информационное пространство новостями с одной лишь целью – как бы уесть США… Пока они только изводят себя – мы это видим и на примерах межпартийных отношений, на проблемах гражданского общества в США, на этническом противостоянии», - добавил Оленченко.