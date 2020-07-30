Госдеп США попросил 138 млн долларов на противодействие «пропаганде со стороны России»

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30 июля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Майк Помпео, Al Drago/CNP/AdMedia

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки просит выделить 138 миллионов долларов бюджетных средств в следующем году на противодействие "дезинформации и пропаганде со стороны Российской Федерации".

Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что внешненолитическое ведомство просит в 2021 году выделить 138 миллионов долларов для Global Engagement Center – это в раза больше, чем в настоящий момент

Дипломат в рамках слушаний по бюджету в сенатском комитете по иностранным делам подчеркнул, что власти Соединенных Штатов Америки не потерпят дезинформации и пропаганды, которая "распространяется Кремлем и другими противниками страны".