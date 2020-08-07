В Хиросиме почтили память жертв ядерной бомбардировки

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7 августа 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Хиросима. Фото: pixabay.com

В 8:15 утра 6 августа в японском городе Хиросима 75 лет назад американские военные взорвали ядерную бомбу. Сегодня это считается одной из самых страшных трагедий за всю историю человечества.

Бомба сдетонировала за 500 метров от поверхности земли, и люди, попавшие в эпицентр взрыва, погибли мгновенно. Число жертв составило порядка 140 тысяч, еще около ста тысяч человек погибли из-за последствий трагедии, в том числе от лучевой болезни.

Как стало известно позже, американские исследователи предлагали правительству США продемонстрировать ядерную мощь на малонаселенных районах, однако президент Трумэн отверг эту идею. Таким образом в Вашингтоне планировали не только сломить боевой дух японцев, но и запугать СССР своим оружием, передает Мир24.

В этом году из-за пандемии число приглашенных в Хиросиму на памятные мероприятия сократили – приехали делегации всего из 80 стран. В ходе церемонии премьер-министр Японии Синдзо Абэ возложил цветы к памятнику жертвам бомбардировки. «В то время ходили слухи, что ничего здесь не будет расти еще 75 лет. И все же Хиросима выздоровела, став символом мира, и многие люди со всего мира посещают город», - заявил мэр Хиросимы Казуми Мацуи.