Молодые японские националисты винят в ядерных бомбардировках Россию

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5 августа 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Атомная бомба, взорвавшаяся над Хиросимой 75 лет назад, не только убивала, но и калечила людей. Выжившие больные люди десятилетиями жили со стыдом, гневом и страхом. Многие в Японии считали лучевую болезнь постыдной, заразной или наследственной. Эта тема вновь поднята агентством «Ассошиэйтед Пресс» (АП).

Некоторые на протяжении всей жизни скрывали свой статус выживших. Некоторые затаили в сердцах мысли о мести. Некоторые смотрели, как близкие умирали один за другим из-за радиации в результате взрыва, и задавались вопросом: а я следующий?

Сейчас средний возраст выживших в той бомбардировке превышает 83 года. Они отчаянно пытаются избавить мир от ядерных бомб и поделиться с молодыми людьми ужасами, свидетелями которых они стали 6 августа 1945 года. Прискорбнее всего, что в современной Японии среди националистически настроенной молодежи распространяется слух, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили русские, а не американцы.

Агентство «АП» в своей публикации, посвященной 75-летию ядерной бомбардировки Хиросимы, описывает встречу жертв этого антигуманного действия с его исполнителями. Коко Кондо была младенцем, когда произошла Хиросимская трагедия. Немного повзрослев, она уже вынашивала тайную мечту отомстить американцам, совершившим это злодеяние. В 1955 году Кондо была приглашена на американское телешоу «Это твоя жизнь» с участием ее отца, преподобного Киёси Танимото, одного из немногих кому удалось выжить. В студии девочка встретила капитана Роберта Льюиса, второго пилота бомбардировщика B-29 Enola Gay, сбросившего бомбу. Ведущий телешоу спросил Льюиса, что он чувствовал после того, как сбросил бомбу. «Глядя вниз с тысячи футов над Хиросимой, все, о чем я мог думать, было: «О, Боже, что мы наделали? »-ответил бывший летчик. Для Кондо это запоздалое раскаяние ничего уже не могло изменить. Ее жизнь была полна унижений и горечи. Из-за предрассудков, с которыми ей пришлось столкнуться. Огонь стыда сжигал ее вновь и вновь, когда она раздевалась на медицинских осмотрах. Жених отверг ее, потому что она пережила атомную бомбардировку. И лишь достигнув преклонного возраста она получила умиротворение. Ее судьбу повторили многое японцы.





Примечательно то, что в статье автор обошел главные вопросы: не указал имена людей, принявших решение на эти изуверские бомбардировки, не назвал и страну ответственную за эти атомные бомбовые удары. Напоминаем, утром 6 августа 1945 года бомбардировщик B-29 «Enola Gay» ВВС США сбросил атомную бомбу мощностью до 18 Кт (в тротиловом эквиваленте) на японский город Хиросиму. Три дня спустя, 9 августа, другой самолет B-29 «Bockscar» дальней авиации ВВС США бомбил город Нагасаки, ядерным боеприпасом мощность 21 Кт (в тротиловом эквиваленте). В Хиросиме погибло до 166 тыс. человек, в Нагасаки – до 80 тыс. человек. Самое ужасное состоит в том, что американцы бомбили не военные объекты, а мирное население. Решение на уничтожение около 250 тыс. невинных людей принял лично президент США Гарри Трумэн. Командовал бомбардировочной авиацией ВВС США генерал Кертис Ламэй. Возглавляли экипажи бомбардировщиков В-29: полковник Пол Тибетс и майор Чарльз Суини.