«Белорусы Крыма» призвали Александра Лукашенко признать полуостров российским

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7 августа 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ялта, Крым, фото: Serguei Fomine, globallookpress.com

Роман Чегринец, руководитель региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма», призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать российский статус Крыма.

Лукашенко в своем новом интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, так как у нее «не было власти и желания защищать свой кусок земли». Лукашенко высказал мнение, что киевские власти безалаберно и бестолково относились к территории Крыма, а он бы на месте Киева воевал бы за Крым.

Роман Чегринец считает, что Лукашенко не до конца понимает, что такое Крым в целом и что происходило там в 2014 году. Он пригласил президента Беларуси в Крым, чтобы на месте ему рассказать и показать, как все было на самом деле. «Пусть искупается в прекрасном Черном море, погреется под нашим южным солнцем, выпьет бокал замечательного крымского вина и, может, наконец-то скажет то, чего от него ждут все крымские белорусы - Крым наш, российский», - отметил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма».

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