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В Индии число заразившихся COVID-19 превысило 2 млн.человек

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Индии число заразившихся COVID-19 превысило 2 млн.человек
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Индии число выявленных случаев заражения коронавирусом  выросло за сутки на 62 538. Об этом сообщило местное министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Общее количество зараженных с начала пандемии в стране превысило 2 млн. За минувшие 24 часа в регионе был также установлен новый рекорд суточного прироста числа инфицированных, который впервые превысил 60 тыс.  

Всего в регионе от коронавирусной инфекции скончались 41 585 человек. Индия занимает пятое место по числу смертельных случаев после США, Бразилии, Мексики и Великобритании.

В настоящее время проходят лечение 607 384 пациента с COVID-19, число выздоровевших составляет 1 378 105.

Ранее сообщалось: ВОЗ предрекает человечеству 4 года борьбы с «ковидом».

ЕЧ

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